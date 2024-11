Oggi, alle 17.30 in piazza Bilotti, verrà presentata ai cittadini la lista Grande Cosenza. Interverrà il candidato a sindaco di Alleanza civica progressista, Carlo Guccione e il segretario del circolo tematico del Partito democratico, Enzo Damiano

Si apre ufficialmente la campagna elettorale della lista ‘Grande Cosenza’ a sostegno del candidato sindaco della città di Cosenza, Carlo Guccione. Oggi alle ore 17.30 in piazza Bilotti (vicino al bar Disco Verde) verrà presentata la lista ai cittadini. Interverranno il candidato a sindaco di Alleanza civica progressista, Carlo Guccione e il segretario del circolo tematico del Partito democratico, Enzo Damiano.

“Siamo in marcia – afferma il candidato a sindaco Carlo Guccione – verso la vittoria. Sarà una vittoria delle idee e della buona politica. Abbiamo impresso un’accelerazione improvvisa e perentoria a questa campagna elettorale. L’entusiasmo e la vicinanza dei nostri cittadini confermano che stiamo percorrendo la strada giusta. La Grande Cosenza ha basi solide e una visione prospettica. Ci accompagna la storia politica di chi, come Giacomo Mancini, ha costruito le condizioni per la rinascita della Grande Cosenza, un’area vasta in grado di interloquire direttamente con Roma e Bruxelles”.