Il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto firma la nomina del sociologo reggino Antonio Marziale, che sostituirà Marilina Intrieri

Irto pone fine alla disputa sulla nomina del nuovo Garante per l'infanzia. La scelta del presidente del Consiglio è caduta s Marziale, sociologo, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori, e consulente della Presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Questi, ha fatto trapelare Irto, era l'unico, insieme alla uscente Intrieri, a possedere i requisiti di idoneità e a non avere alcune incompatibilità esistente. La procedura di nomina, iniziata a luglio scorso, arriva così alla conclusione con l'arrivo di Marziale. L'accelerazione arriva dopo le polemiche sorte intorno alla perdita di finanziamenti per 50 milioni per l'infanzia, per via del ruolo della 'presidente abusiva', oggi finalmente sostituita.