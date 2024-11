Il decreto di scioglimento dei consigli comunali, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, è stato adottato dopo le dimissioni dei consiglieri comunali. Andali, invece, è stato sciolto a seguito della morte del primo cittadino

Tre comuni calabresi decaduti. Così è stato ratificato ieri Sulla Gazzetta Ufficiale dove sono stati pubblicati i decreti a firma del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. I provvedimenti riguardano il consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, Soverato e Andali nel catanzarese. In particolare, il Comune di San Giovanni in Fiore è stato sciolto dopo le dimissioni di nove consiglieri su sedici. A Soverato, invece, ci sono state le dimissioni di sette consiglieri su dodici. Mentre il Comune di Andali è stato sciolto dopo la morte del sindaco avvenuta il 4 ottobre scorso.