Il capogruppo democrat in Consiglio regionale chiede che i comuni siano sollevati dal pagamento alla Regione delle tasse su spazzatura e acqua per affontare meglio l'emergenza coronavirus

«Lo Stato sta facendo la sua parte, la Regione deve agire di concerto». Lo scrive il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale Domenico Bevacqua alla alla governatrice Jole Santelli.

«Il Decreto Legge numero 18 - sottolinea Bevacqua - ha giustamente sospeso i tributi locali, sollevando i cittadini da una imposizione che in questo momento non presenta le condizioni per essere assolta; ora la Regione deve tutelare i Comuni, i quali si trovano scoperti rispetto ai normali flussi di cassa».

«Ecco perché chiedo alla Presidente Santelli di sospendere il pagamento - aggiunge il consigliere regionale di opposizione - da parte dei Comuni calabresi alla Regione, sia della tariffa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani (assumendo garanzie dirette nei confronti dei soggetti gestori del servizio), sia della tariffa per il servizio di erogazione acqua (assumendo garanzie dirette nei confronti di Sorical). Si tratta di misure necessarie e di buon senso e confido che la Presidente Santelli non potrà che convenirne. Inoltre, viste anche le decisioni assunte da altre Regioni, sarebbe auspicabile anche la sospensione del bollo auto».

«I sindaci e i Comuni – conclude Bevacqua – sono in prima linea nella battaglia emergenziale in atto e non possono essere intralciati da oneri al momento inesigibili: sgraviamoli da incombenze superflue e lasciamo che si possano concentrare, come già stanno meritoriamente facendo, in un’azione quotidiana di prossimità e di aiuto concreto ai loro cittadini”.