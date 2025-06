Congresso regionale unitario e senza scossoni mentre le tensioni interne si scaricano sui territorio. Parlavamo giusto ieri del tafazzismo del Pd e da Rende arriva una conferma di quanto, a livello locale, il clima sia teso. Spoiler: la minaccia non è soltanto di portare lo scontro davanti alle Commissioni di garanzia regionale e nazionale ma anche di rivolgersi alla magistratura. Ma passiamo al racconto dei fatti, affidato per ora a una nota della mozione Le Fosse.

La mozione Le Fosse: «Sagra di brogli elettorali»

Ieri anche in provincia di Cosenza è partito il congresso del Partito Democratico per il rinnovo degli organi di segreteria della Federazione provinciale. A Rende, tuttavia, i toni si sono surriscaldati all’inverosimile, tanto che il coordinamento della mozione Le Fosse, a sostegno della candidatura di Pino Le Fosse ha preannunciato conseguenze pesanti. In un comunicato diffuso nelle ultime ore, si parla apertamente di una «sagra di brogli elettorali» e di gravi irregolarità procedurali» che potrebbero avere pesanti ripercussioni legali e politiche.

La denuncia: «Congresso fantasma senza comunicazione ufficiale»

Secondo quanto denunciato, l’assemblea congressuale sarebbe stata «convocata senza alcuna comunicazione ufficiale agli iscritti», violando apertamente il regolamento interno del partito. «Solo nella notte precedente, e con un inusuale orario di inizio alle 14:00, sarebbe stato avviato un “congresso fantasma” in un albergo cittadino, alla presenza di un ristretto gruppo di persone guidato dal capogruppo regionale Domenico Bevacqua».

«Rappresentante della lista Le Fosse aggredito e minacciato»

Il rappresentante della lista Le Fosse in Commissione provinciale di garanzia, una volta giunto sul posto diverse ore dopo l’inizio, secondo quanto denunciato nella nota «sarebbe stato aggredito e minacciato dallo stesso Bevacqua».

A peggiorare la situazione, «lo spoglio delle schede e la redazione del verbale sarebbero avvenuti a porte chiuse, impedendo qualsiasi verifica trasparente del processo».

Il comunicato denuncia inoltre che «le funzioni di garanzia del congresso sarebbero state affidate arbitrariamente a una persona non nominata dalla Commissione provinciale, con una successiva sanatoria irregolare avvenuta tramite atto monocratico della presidente della Commissione di garanzia, in palese violazione del regolamento congressuale».

La mozione Le Fosse: il congresso di Rende va annullato

Tutti questi elementi, «compresi i presunti brogli elettorali, l’inserimento nel voto di iscritti mai convocati e l’aggressione fisica denunciata, sono stati oggetto di un ricorso formale inoltrato alle Commissioni regionale e nazionale di garanzia e saranno sottoposti anche al vaglio della magistratura».

La mozione Le Fosse chiede quindi « l’annullamento del congresso tenutosi a Rend e e un ripristino della legalità democratica interna, in vista della scelta del prossimo segretario provinciale del Partito Democratico di Cosenza».