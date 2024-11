Il contributo di Giuseppe Dell’Aquila, segretario organizzativo Pd, provincia di Crotone: “Organizzazione impeccabile”

Cantiere Calabria all’Unical, il contributo di Giuseppe Dell’Aquila, segretario organizzativo PD Provincia di Crotone.

“Un’organizzazione impeccabile e di alto profilo Politico – Istituzionale, la tre giorni di Cantiere Calabria a Cosenza ha consegnato alla nostra Regione una nuova visione finalmente positiva.





Un evento senza precedenti messo in campo dal Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio, per la prima volta la Calabria al centro della vita Politica del nostro Paese. Un confronto vero, non una passerella, che ha coinvolto il Governo Nazionale, Regionale, e tutte le associazioni di categoria. Da ogni dibattito è potuto emergere quali siano le eccellenze della nostra regione da portare avanti. Ma è soprattutto emerso quanto di buono Mario Oliverio abbia fatto in questi due anni.

Un grande progetto, messo in campo dal nuovo corso, che richiede fatica quotidiana, impegno, coinvolgimento, concorso di energie e anche una nova regione. In questa prima fase della legislatura, è emerso quanto la Giunta abbia lavorato per smontare la vecchia regione e grande parte di questo lavoro è già stato fatto. E come ama dire il nostro Presidente: “Nulla sarà più come prima dopo questa esperienza di governo”.

“Il ministro Minniti poi, ha saputo ancora una volta, lasciare il segno. Indicando la Calabria come avamposto di un'Europa e di un'Italia evidentemente proiettate verso le sfide della modernità, al centro del Mediterraneo e noi non possiamo che cogliere il messaggio di pensare in grande collocando la nostra Regione come territorio leader di un Mediterraneo pieno di sfide e prospettive”.