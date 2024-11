Il consigliere era decaduto dopo aver formalizzato le sue dimissioni dall'assemblea civica di Soverato ed essersi candidato alla guida del Comune di Santa Caterina

Da questa mattina Roberto Guerriero siede ufficialmente tra i banchi del Consiglio provinciale di Catanzaro, in rappresentanza della lista “Insieme per la Provincia” che sostiene il presidente dell’Ente intermedio, Enzo Bruno. Gli inquilini dell’aula Ferrara, infatti, hanno approvato all’unanimità la surroga del consigliere Ciccio Severino, decaduto in seguito alle dimissioni da consigliere comunale di Soverato, conseguenti alla candidatura a sindaco del Comune di Santa Caterina. Come ha specificato il presidente Bruno, in avvio dei lavori, la comunicazione delle avvenute dimissioni del consigliere Severino è stata inoltrata lo scorso 16 maggio, quando era già stata convocata la riunione del Consiglio provinciale con all’ordine del giorno il rendiconto di gestione, per cui al di fuori dei tempi tecnici previsti per l’inserimento in discussione della surroga. La pratica è stata inserita al primo consiglio utile.

Unanime il ringraziamento per il lavoro svolto dal consigliere Severino nel suo ruolo di delegato alla Viabilità e l’auspicio di poter ritrovare il suo contributo nella veste di primo cittadino di Santa Caterina in sede di Assemblea dei sindaci. Il primo a salutare Severino e ad augurare buon lavoro al consigliere Guerriero è stato proprio il presidente Bruno. «Al consigliere Severino va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questa fase molto delicata in un settore fondamentale per la sicurezza dei cittadini come la viabilità – ha detto Bruno -. Al consigliere Guerriero al quale mi lega una ventennale amicizia auguro un grande in bocca al lupo, abbiamo bisogno dell’impegno e della passione di tutti».

