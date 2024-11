Si terrà nella mattinata di sabato 5 febbraio il primo tavolo del centrodestra per aprire il confronto politico sull’indicazione del candidato a sindaco della coalizione unita per le elezioni amministrative in programma la prossima primavera per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale di Catanzaro.

A rendere nota l'indizione della interpartitica è un comunicato stampa a cui prenderà parte anche l'attuale sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. All'appuntamento hanno assicurato la loro presenza i leader di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Coraggio Italia, Udc. Presenti anche i rappresentanti delle liste civiche, espressione della maggioranza in Consiglio comunale, e dei movimenti che intendono sostenere la proposta del centrodestra, al fine di avviare una discussione interna in vista delle prossime amministrative.