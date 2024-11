Secondo il cronoprogramma stilato, mancano due passaggi nella I Commissione “Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale” presieduta da Luciana De Francesco, esponente di Fratelli d’Italia il cui nome circola con insistenza per una candidatura alle Europee. Poi la legge di fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero dovrebbe approdare in aula, essere approvata e trovare sbocco nell’indicazione della data del referendum consultivo. Le prossime convocazioni, tuttavia, saranno le più importanti. Il 6 novembre, infatti, è atteso dai firmatari dell’intervento di Franz Caruso che ha chiesto ed ottenuto di essere ascoltato per ultimo. I lavori, infine, si chiuderanno la volta successiva con la presentazione dello studio di fattibilità commissionato al professore Luigino Sergio, esperto in direzione e governo degli enti locali e già direttore generale della Provincia di Lecce e del Comune di Galatina. Con lui la presidente della Provincia Rosaria Succurro.

Fatto sta che oggi è stato audito Angelo Mautone, dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti referente per le strutture della direzione generale del trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile. Dalla sua esposizione – si evince da una nota diramata da De Francesco - il dirigente ha sottolineato i numerosi vantaggi derivanti dall’accorpamento dei centri abitati del cosentino. Sotto la lente d’ingrandimento, ovviamente, la situazione trasporti.

Leggi l’articolo completo su cosenzachannel.it