Voti contrari di Covelli e Rende. Apicella subentra in consiglio a Di Nardo entrato in giunta. A relazionare sul documento contabile il sindaco Occhiuto

Passa a Palazzo dei Bruzi il bilancio consuntivo, con i soli voti contrari degli esponenti del Pd Damiano Covelli e Bianca Rende. Si sono astenuti invece Luca Morrone ed Enrico Morcavallo mentre la maggioranza si è espressa a favore senza riserve.

Nuovo ingresso in consiglio comunale

Prima dell’avvio della discussione il sindaco Mario Occhiuto ha comunicato all’assemblea l’ingresso in giunta di Lino Di Nardo al posto del dimissionario Luciano Vigna e la conseguente surroga con l’ingresso nell’assemblea di Annalisa Apicella, seconda dei non eletti della lista Cosenza Positiva, considerata la rinuncia di Giovanni Quintieri.

!banner!

La prima di Occhiuto in qualità di titolare della delega al bilancio

La novità è stata rappresentata dall’intervento del sindaco, chiamato a relazionare sul documento contabile, avendo egli stesso trattenuto la relativa delega. L’intervento di Occhiuto è stato preceduto da quello del dirigente Giuseppe Nardi, per il quale sono stati rispettati gli obiettivi dei saldi della finanza pubblica. Nel merito della riserva espressa dal collegio dei revisori sui debiti fuori bilancio, Nardi afferma: «Questa amministrazione entro la data di assestamento renderà definitiva la portata dei debiti fuori bilancio, non affatto trascurati, visto che c'è nel bilancio di previsione un fondo dedicato di 7 milioni di euro». Il sindaco ha ripercorso la storia finanziaria dell’ente, ricordando la contrazione dei trasferimenti statali, passati da 30 a 17 milioni di euro rispetto al 2011. «Negli altri comuni questa contrazione ha avuto riflessi negativi sugli equilibri economico-finanziari, con danni alla qualità dei servizi. Il nostro caso è decisamente in controtendenza perché, nonostante i tagli ed il piano di riequilibrio che abbiamo deciso di affrontare per far fronte alla situazione disastrosa di predissesto, ereditata, abbiamo comunque portato avanti una politica fiscale equa, evitando il ricorso alla pressione tributaria».