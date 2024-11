«Il Partito democratico di Corigliano-Rossano sarà protagonista delle prossime elezioni amministrative». È quanto si legge in una nota del Pd, in cui si dà contro dell’incontro tenutosi ieri nella sede del partito con il sindaco Flavio Stasi e il vicesindaco Maria Salimbeni. Un incontro che giunge «a seguito del lavoro messo in capo negli ultimi mesi».

Oltre ai membri del direttivo, erano presenti il segretario cittadino Franco Madeo, la capogruppo Pd in Consiglio comunale Rosellina Madeo e i precedenti candidati al congresso cittadino del 2022 Giuseppe Tagliaferro e Mariolina Cacciola.

A rappresentare i livelli provinciale e regionale del partito, invece, il segretario provinciale Vittorio Pecoraro, Enza Bruno Bossio della Direzione nazionale, Francesca Dorato della Segreteria regionale e il consigliere regionale Franco Iacucci. Hanno portato, inoltre, i loro saluti il capogruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Bevacqua e il segretario regionale Nicola Irto.

«Con il condiviso intento di superare le fratture e divisioni del passato, il sindaco Stasi ha riconosciuto quanto sia importante il Partito democratico e la sua comunità per spingere la sua coalizione alla vittoria elettorale, insieme a tutte le forze e i movimenti civici che lo sostengono – si legge nella nota –. Nel contempo, il Partito democratico ha offerto disponibilità a sostenere la ricandidatura a sindaco di Flavio Stasi».

«Il Partito democratico – conclude – sarà dunque, da oggi, impegnato a costruire liste elettorali forti, belle e competitive, nonché a promuovere una piattaforma politica e programmatica all’altezza delle aspettative dei cittadini».