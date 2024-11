Mondo politico in lutto. Una tragedia si è consumata con la morte improvvisa di Raffaele Vulcano, 45 anni, consigliere comunale dal 2016 dell'estinta città di Rossano per poi approdare nel nuovo consiglio comunale. Inizialmente legato all'area centrodestra, simpatizzava per Fdi ma senza mai approdarvi.

Nonostante la sua presenza nel consiglio comunale, Raffaele Vulcano non aveva ricoperto ruoli amministrativi di rilievo né cariche istituzionali di particolare peso. La sua attività principale era stata quella di imprenditore edile.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità locale, lasciando attoniti l’intera comunità. Vulcano è stato trovato senza vita a casa sua, riverso a terra. Il consigliere lascia la moglie e i figli, gettando nello sconforto la sua famiglia e tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni. La morte improvvisa ha generato un'ondata di cordoglio tra i colleghi del consiglio comunale e la cittadinanza, che ricorderà Raffaele Vulcano per la sua dedizione al servizio pubblico e il suo impegno nella vita politica locale.

Il cordoglio dell'Amministrazione Comunale di Corigliano-Rossano

Corigliano-Rossano è in lutto per la repentina scomparsa del consigliere comunale Raffaele Vulcano, avvenuta a seguito di un malore improvviso. L'intera Amministrazione Comunale è attonita di fronte a questa triste notizia e desidera manifestare il proprio cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia del defunto, oltre che a tutte le persone care. Raffaele Vulcano, figura di spicco nella sfera pubblica e nel dibattito politico locale, è stato un esempio di passione, correttezza, garbo e gentilezza. Il suo contributo al servizio della comunità ha lasciato un segno indelebile nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.

In questo momento di dolore e riflessione, l'Amministrazione Comunale unisce le preghiere e i pensieri per la pace e la serenità della famiglia Vulcano. La perdita di un uomo così impegnato e devoto alla sua comunità è un colpo profondo che si riverbera su tutta la cittadina di Corigliano-Rossano. L'Amministrazione Comunale sottolinea l'importanza di onorare la memoria di Raffaele Vulcano mantenendo vivo il suo spirito di servizio e dialogo costruttivo. La sua passione per il bene della comunità deve continuare a ispirare le generazioni future, affinché il suo impegno non sia dimenticato.

Il sindaco, profondamente colpito dalla perdita del caro amico e collega, ha deciso di scusarsi con gli organizzatori delle iniziative in programma per la giornata odierna, alle quali era prevista la sua partecipazione. La decisione è stata presa in segno di rispetto per il legame di amicizia che univa il sindaco al consigliere Vulcano, un rapporto nato nel 2016 durante la loro prima esperienza consigliare nell'ex Comune di Rossano. Le esequie di Raffaele Vulcano si terranno lunedì mattina, con la camera ardente allestita nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri alle 8. Alle 16, un corteo funebre si muoverà verso la Cattedrale, dove avranno luogo le solenni esequie. La comunità è invitata a partecipare per rendere un ultimo tributo a un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della collettività.