Nicola Fiorita va avanti, nonostante la crisi politica causata da pezzi della sua maggioranza che gli hanno voltato le spalle.

Il sindaco di Catanzaro, quindi, non molla la presa e lo annuncia nel corso di una conferenza stampa indetta per questa mattina ed ancora in corso.

Tra i primissimi messaggi lanciati alla città, il primo cittadino del capoluogo di regione, dice chiaramente di voler «lasciare la città molto meglio di come l’ho trovata». «Sta già molto meglio – ha continuato -, anche se non tutto è stato percepito a dovere».

E per questo, il dato politico che emerge è chiaro: «Andiamo avanti – dichiara Fiorita – anche perché tra i nostri eletti non c’è stato alcun transfuga, eccetto Talerico. Peraltro, abbiamo tanti progetti ancora in essere e di fronte a questi i numeri in consiglio comunale passano in secondo piano».

«Le nostre scelte sono frutto di una visione precisa – aggiunge Nicola Fiorita – anche quelle per cui ringraziamo istituzioni lontane dalle nostre posizioni politiche, come il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro per l’attenzione rivolta ai lavori al Duomo e la Metro il cui percorso è iniziato nelle precedenti amministrazioni comunali».