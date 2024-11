Si tratta di un documento ministeriale che serve da stimolo per un corretto stile di vita della comunità

La città di Crotone adotta il Manifesto della Salute. La decisione è stata annunciata durante il convegno “Urban Diabetes Charta”. Si tratta, nello specifico, di uno strumento per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini ed in particolare delle generazioni future, promuovendo un corretto stile di vita. Una “magna charta” della salute che delinea i punti chiave e le azioni da mettere in campo nelle città per migliorare lo stato di salute dei cittadini con l'obiettivo di realizzare una “Healt cities”, una città consapevole dell'importanza della salute come bene collettivo.

All'iniziativa hanno partecipato il delegato Coni Daniele Paonessa, il presidente dell'associazione Areteo Enrico Pedace, il responsabile del reparto di Diabetologia dell'ospedale di Crotone Salvatore Pacenza, il presidente dell'associazione Medici Diabetologi Domenico Mannino, il sindaco Ugo Pugliese, e il direttore generale dell'Asp Sergio Arena. Il convegno è stata anche l'occasione per incentrare l'attenzione su una patologia subdola come il diabete che colpisce milioni di persone nel nostro paese. Anche i numeri di Crotone sono molto rilevanti come ha evidenziato nel suo intervento il dottore Salvatore Pacenza il quale ha anche messo l'accento sulla necessità di sensibilizzare la popolazione su una malattia ormai diventata endemica.

Il Manifesto della Salute richiama anche l'attenzione soprattutto sulle persone. Le persone sono i malati che hanno bisogno di assistenza e di vicinanza così come le famiglie, come evidenziato Enrico Pedace dell'associazione pazienti diabetici. Persone sono anche i medici, come sottolineato dal dottore Domenico Mannino, che ha concluso l'incontro entrando nello specifico del Manifesto della Salute che contiene i principi e le linee guida per lo studio di strategie finalizzate al benessere dei cittadini.