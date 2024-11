Sarà sfida a due nel Comune di Bova Marina dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose che ha azzerato la giunta guidata da Vincenzo Crupi. In lizza per la fascia tricolore di sindaco l’ex parlamentare Saverio Zavettieri, figura storica della politica reggina che è riuscito a mettere insieme le anime partitiche di Bova, e Andrea Zirilli, ex presidente del Consiglio comunale, che guiderà una lista che si riconduce alle ultime due amministrazioni di Bova.