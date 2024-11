Si arricchisce la schiera di candidati per le amministrative di Castrovillari. Il movimento politico culturale "Forza Sud" ha annunciato in queste ore la scelta di correre da solo e di presentare all'elettorato la candidatura del suo presidente Vittoria Bianchi, al momento unica donna candidata alla carica di primo cittadino.

Partendo dalla identità del comune come «prima linea della presenza e delle garanzie dello Stato» la Bianchi punta a rende «auspicabili collaborazioni tra Comuni al fine dello sviluppo del territorio che ognuno rappresenta». Nel programma politico ufficializzato alla città c'è infatti l'idea di «unire comuni vicini trovandone vantaggio non solo sotto l'aspetto economico finanziario a difesa dei cittadini ma di un vero sviluppo territoriale, culturale e ambientale».

La scelta di Forza Sud di correre da soli si colloca anche in antitesi con il «lungo sfibrante e serrato percorso di trattative risultate infruttuose» con le altre forze del centro destra cittadino. Il movimento si pone così in piena disponibilità dei cittadini per costruire dal basso una «rinascita» di Castrovillari e del territorio.