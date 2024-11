Sarà la lista Forza Sud collegata al candidato sindaco Vittoria Bianchi la prima per ordine di simboli sulla scheda elettorale che i cittadini di Castrovillari si ritroveranno tra le mani in occasione delle amministrative del 20 e 21 settembre per il rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del nuovo sindaco della città. Il sorteggio, a cura della commissione clettorale circondariale che ha anche validato la regolarità della presentazione delle 16 liste collegate ai cinque candidati sindaco, si è svolto nel primo pomeriggio nella sala giunta del Palazzo di Città.

In seconda posizione sulla scheda elettorale ci sarà il candidato sindaco Giuseppe Campanella del Movimento Cinque Stelle con la lista del movimento seguita dal simbolo di Sviluppo per Castrovillari e per il Territorio. Nel terzo riquadro ci sarà spazio per il candidato sindaco del centro destra Giancarlo Lamensa con i simboli delle sei liste che lo sostengono in questo ordine: Lamensa Sindaco, Fratelli d'Italia, Udc, Forza Italia, Azione Cittadina e Futuro Adesso. Nel quarto rettangolo invece le liste collegate al candidato Sindaco Giuseppe Santagada per Progetto Civico Democratico con Alternativa per Castrovillari Impegno Comune, Solidarietà e Partecipazione e Castrovillari città Viva. Al quinto ed ultimo posto sulla scheda elettorale Domenico Lo Polito candidato sindaco per il centro sinistra con le 4 lista collegate nel seguente ordine Democrativi per Cv, Partito Democratico, Radici per il Futuro e Progressisti per Castrovillari.