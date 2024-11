Chi di buon mattino, chi dopo pranzo, tutti i nove candidati a sindaco di Rende si sono recati alle urne per esprimere la loro preferenza. Tra loro una sola donna, Eleonora Cafiero, in corsa per il Movimento Noi. Gli altri aspiranti in corsa sono l’uscente Marcello Manna, alla guida di una coalizione civica in cui spicca la presenza dei rappresentanti di Fratelli d’Italia e di Forza Italia; Mimmo Talarico nella cui aggregazione è presente la componente gentiliana riconoscibile sotto il simbolo di Rende al Centro; Sandro Principe, in testa ai riformisti e alla formazione di Italia del Meridione; Massimiliano De Rose, consigliere comunale uscente, nel cui schieramento ci sono anche elementi riconducibili all’area Pd di ZonaDem; Domenico Miceli esponente del Movimento Cinquestelle; Sergio Tursi Prato, con Il Coraggio di Cambiare e la Federazione Civica Rendese; Francesco Tenuta candidato per il Partito Socialista; Sergio Scalfari, scelto per guidare la lista della Lega di Salvini. Alle ore 19 l’affluenza è stata del 58,94% in linea con il dato delle amministrative 2014.

