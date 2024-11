VIDEO | Carlo Rinaldo in pista per la Federazione di Cattolici. Nelle prossime ore scioglieranno le riserve anche i Cinquestelle e il Movimento Noi

La corsa alla carica di sindaco di Rende si arricchisce di un nuovo aspirante, Carlo Rinaldo, leader della Federazione di Cattolici. Il gruppo può contare anche sull’apporto dell’ex assessore Eraldo Rizzuti. Tra i punti cardine del loro programma figurano il rilancio del centro storico, maggiore trasparenza nelle procedure amministrative ed un’attenzione ai ceti sociali più deboli.

Gli altri aspiranti

Alle candidature consolidate di Mimmo Talarico, Marcello Manna, Sandro Principe, Sergio Tursi Prato, Massimiliano De Rose, è in procinto di aggiungersi, inoltre, anche quella che sarà espressione del Movimento Noi, al debutto ufficiale sulla scena elettorale. Con ogni probabilità la lista sarà guidata da una donna. Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe essere resa nota anche la linea del Movimento cinquestelle. Dopo il passo indietro di Francesco Turco, per i suoi presunti trascorsi nella massoneria, i grillini dovrebbero ricandidare il consigliere uscente Domenico Miceli. La lista è già al vaglio degli organismi nazionali pronta per essere ratificata.