Sono stati 25 i comuni chiamati al voto nella provincia di Reggio Calabria. Le votazioni per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali si sono svolte l'8 e il 9 giugno, nelle stesse giornate delle elezioni europee.

Tra i principali centri al voto, con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, c'è Gioia Tauro dove sono quattro i candidati in corsa per la poltrona di primo cittadino. A Gioia sono 16.312 gli aventi diritto al voto, il 63,23% si sono recati presso i seggi per scegliere il sindaco che li rappresenterà per i prossimi cinque anni e rinnovare il Consiglio comunale. Non si è votato, invece, a San Luca e San Lorenzo, i due comuni sono destinati ad un nuovo commissariamento.

I risultati

Agnana Calabra: Pino Cusato raggiunge il quorum

Affluenza al 59,87% e quorum superato: Giuseppe Cusato è sindaco di Agnana Calabra. SINDACO ELETTO

Ad Ardore vince Campisi

Sfida a due per la poltrona di primo cittadino ad Ardore tra Giuseppe Campisi e Gianfranco Sorbara. Entrambi sono a capo di liste civiche. A spuntarla, al termine dello scrutinio, è stato Giuseppe Campisi SINDACO ELETTO

Monorchio eletto per la terza volta sindaco a Bagaladi

A Bagaladi in cerca del suo terzo mandato consecutivo è il sindaco uscente Santo Monorchio . La sua sarà una corsa in solitaria. SINDACO ELETTO

in cerca del suo terzo mandato consecutivo è il . La sua sarà una corsa in solitaria. Benestare: l’uscente Domenico Mantegna, alla ricerca della rielezione, si sfiderà con Daniele Nastasi.

Bivongi: Zaffino batte Franco

A Bivongi sono la docente Miur Grazia Zaffino e l’avvocato Ernesto Franco i due candidati a sindaco per le elezioni comunali. A vincere è stata Grazia Zaffino. SINDACO ELETTO

Bova Marina: Zirilli la spunta su Liriti

A Bova Marina sarà gara a due: Andrea Zirilli sfiderà Daniela Iiriti. A vincere la competizione elettorale è stato Andrea Zirilli che ha ottenuto 1.316 voti pari al 58,88 5 delle preferenze. SINDACO ELETTO

Larosa sindaco di Canolo

A Canolo sarà Francesco Larosa l’unico candidato a sindaco. SINDACO ELETTO

Arfuso si riconferma a Cardeto

Cardeto: In lizza la sindaca uscente Daniela Arfuso. C'è da sfidare solo il quorum. SINDACO ELETTO

A Cittanova eletto sindaco Domenico Antico

Cittanova: Domenico Antico, Domenico Bovalino, Alessandro Cannatà e Anselmo La Delfa: ecco i quattro i candidati a sindaco. A spuntarla alla fine è stato Domenico Antico che conquista 2.114 voti pari al 39,06% dei consensi. SINDACO ELETTO

Tranquilla vince a Feroleto della Chiesa

Feroleto della Chiesa, sfida a due tra Antonio Tranquilla in corsa con la lista "Progetto futuro" e Antonino Fiorello sostenuto dalla lista "Nuova svolta". Antonio Tranquilla si riconferma SINDACO con il 52,90% dei consensi. Fiorello si ferma al 47,10%.

Rudi Lizzi nuovo sindaco di Gerace

Gerace: Saranno l’attuale facente funzione Salvatore Galluzzo e Rudi Lizzi i candidati alle prossime elezioni comunali di Gerace. Entrambi gli aspiranti primi cittadini sono alla guida di due liste civiche. SINDACO ELETTO

Saranno l’attuale facente funzione i candidati alle prossime elezioni comunali di Gerace. Entrambi gli aspiranti primi cittadini sono alla guida di due liste civiche. Gioia Tauro: in lizza per la poltrona di primo cittadino 4 candidati: Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone.

Alberto Morano eletto sindaco a Laureana di Borrello

Laureana di Borrello, l’uscente Morano sfida Palmieri: a contendersi la fascia tricolore saranno due ex colleghi di maggioranza. Vince Alberto Morano. SINDACO ELETTO

A Martone le urne premiano Giorgio Imperitura

Martone: Sfida tra due liste civiche, i candidati a sindaco sono Giorgio Imperitura e Nicola Limoncino. Al termine dello scrutinio Giorgio Imperitura è ELETTO SINDACO

Monasterace, vince Carlo Alberto Murdolo

Monasterace: Sono Alessandro Zannino, Carlo Murdolo e Palmino Spanò i candidati a sindaco. Tutti e tre gli aspiranti primi cittadini sono alla guida di raggruppamenti civici. Vince Murdolo che ottiene il 50,07% delle preferenze. SINDACO ELETTO

Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi eletto sindaco

Oppido Mamertina, sarà una corsa a tre: l'uscente Barillaro si contenderà la carica di primo cittadino con Mazzeo e Morizzi. A vincere le elezioni è stato Giuseppe Morizzi supportato dalla lista "Movimento Aria Nuova". Il nuovo primo cittadino di Oppido Mamertina ha ottenuto il 51,97% dei consensi. SINDACO ELETTO

A Portigliola vince Luglio

Portigliola: Sono Rocco Luglio e Pasqualino Panetta i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali. A eletto primo cittadino è Rocco Luglio. SINDACO ELETTO

A Riace eletto Mimmo Lucano

Riace: saranno il sindaco in carica Antonio Trifoli, l’ex Mimmo Lucano e il già vicesindaco Franco Salerno i candidati alla fascia tricolore alle prossime elezioni comunali. A spuntarla è stato Mimmo Lucano che dopo aver trionfato alle Europee riconquista nuovamente anche la fascia tricolore. SINDACO ELETTO

Giovinazzo riconfermato sindaco a Rizziconi

Rizziconi, due i contendenti per la fascia tricolore. La spunta Alessandro Giovinazzo che con la lista "Avanti Rizziconi" ottiene il 55,20% delle preferenze e batte Teresa Collufio. SINDACO ELETTO

Roccella riconferma Vittorio Zito

Roccella Ionica: Nicola Iervasi ha sfidato il sindaco uscente Vittorio Zito. A sostenerli, due liste civiche. SINDACO ELETTO

San Giovanni di Gerace elegge Barillaro

San Giovanni di Gerace: sfida a due Barillaro-Galluzzo. ELETTO SINDACO Barillaro con la lista "Radici e futuro"

Nessuna lista presentata a San Lorenzo

San Lorenzo: Resta il commissario prefettizio: nessuna lista presentata.

A San Luca nessun candidato

San Luca: nessuna lista presentata. Si va dunque verso il commissariamento dell'Ente

A Sant'Alessio in Aspromonte eletto Francesco Marra

Sant’Alessio in Aspromonte: sfida a due tra Pietro Cartellà e Francesco Marra. Il SINDACO ELETTO è Francesco Marra

Pasquale Brizzi vince la sfida contro il quorum a Sant’Ilario dello Ionio

Sant’Ilario dello Ionio: è Pasquale Brizzi l’unico candidato in corsa per la poltrona di sindaco alle prossime elezioni comunali. SINDACO ELETTO

Scido, sindaco Giuseppe Zampogna

Scido, il sindaco ELETTO è Giuseppe Zampogna. L'unico candidato ha sfidato anche il quorum del 40% dei votanti

Stignano, eletto Pino Trono