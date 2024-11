L’ assessore di Italia viva commenta così la decisione dei vertici nazionali del partito di non appoggiare la candidatura di Amalia Bruni: «Nostre idee ignorate»

«Condivido le parole del Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, sulle prossime elezioni regionali calabresi. Giusta la scelta del partito nazionale di non sostenere il vero e proprio suicidio politico del centrosinistra».

«Abbiamo messo in campo tante idee e contenuti, ma nessuno ci ha coinvolto nella scelta del candidato presidente. Un atteggiamento che porterà un solo risultato: quella mancanza di unità che è fondamentale per vincere». Così, in una nota, il senatore di Italia Viva Ernesto Magorno.