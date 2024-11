«Ci candidiamo per vincere e governare a Roma, Milano, Torino e Napoli e per vincere in Calabria con Occhiuto» che è «l'unico, vero candidato vincente del centrodestra. Noi andremo avanti nel sostenerlo».

Così il coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani, intervenuto nel corso di una conferenza stampa a Roma con l'Udc. Fa riferimento ai malumori interni alla coalizione di centrodestra espressi dalla leader nazionale di Fdi, Giorgia Meloni, e dai suoi esponenti in Calabria per la prossima tornata elettorale.