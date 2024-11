Anche Feroleto Antico, comune dell’hinterland Lametino, al voto il prossimi tre e quattro ottobre per rinnovare il consiglio comunale e scegliere chi siederà per altri cinque anni sulla poltrona di sindaco. La sfida è a due. Pietro Fazio dopo avere portato avanti due mandati consecutivi, ci riprova per la terza volta. Il competitor è Giuseppe Rocchi, anche questi già in passato primo cittadino.

Lista Feroleto Antico Con noi, Pietro Fazio Sindaco

Sandro Silvio Boca

Caterina Rizzuto

Giuseppe Molinaro

Deborah Iuliano

Fabrizio Mastroianni

Pamela Fazio

Pietro Perri

Arcangelo Rizzuto

Pasquale Nicolazzo

Giovanni Cavalieri

Lista Insieme per Feroleto Antico, Giuseppe Rocchi Sindaco

Simone Falvo

Giuseppe Fazio

Erica Furfari

Pasquale Gallo

Luisa Gigliotti

Michela Gigliotti

Gino Lio

Duilio Benito Mascaro

Nicola Serratore

Giocondo Torchia