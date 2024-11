Pino Capalbo, Natale Zanfini e Angelo Giovanni Cofone si sfideranno per conquistare la poltrona di primo cittadino. Nella città del Cosentino presentata in totale 15 liste

Ad Acri, nel Cosentino, sarà una corsa a tre per la poltrona di primo cittadino alle prossime elezioni, in programma, come negli altri Comuni calabresi il prossimo 12 giugno.

Della competizione elettorale il sindaco uscente Pino Capalbo di area centrosinistra. A sfidare l'attuale primo cittadino Natale Zanfini candidato supportato da liste civiche, molte delle quali composte comunque da esponenti di centrodestra e l’avvocato Angelo Giovanni Cofone appoggiato da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana e su cui si è speso anche l’ex premier Giuseppe Conte con un video di sostegno.



Tutte le liste e candidati al Consiglio Comunali di Acri su Cosenza Channel