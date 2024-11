Sono 21 i centri della provincia di Reggio Calabria chiamati a rinnovare i consigli comunali. Palmi è l’unico centro che supera i 15mila abitanti e nel quale è previsto l’eventuale turno di ballottaggio. Nella città di Cilea è sfida a tre: il centrodestra unito è guidato dall’ex sindaco Giovanni Barone, primo cittadino da 2012 al 2017; Giuseppe Ranuccio uscente che alla guida di un polo civico cerca la riconferma a Palazzo San Nicola; infine, Pino Ippolito, rappresentante del circolo politico-culturale Armino e dell’omonima lista civica. A Palmi è da sottolineare l’assenza nella competizione elettorale di una lista del Pd. SEGUI IL LIVE DI PALMI

Elezioni nel Reggino, i sindaci eletti

Antonimina - Sindaco Giuseppe Murdaca

Bagnara Calabra - Sindaco Adone Pistolesi

Bovalino - sindaco Vincenzo Maesano

Calanna - Sindaco Domenico Romeo

Campo Calabro - Sindaco Sandro Repaci

Caraffa del Bianco - Sindaco Stefano Marrapodi

Caulonia - Sindaco Franco Cagliuso

Ciminà - Sindaco Giovanni Mangiameli

Grotteria - Sindaco Giuseppe Racco

Laganadi - Michele Spadaro

Motta San Giovanni - Sindaco Giovanni Verduci

Palmi- Sindaco Giuseppe Ranuccio - SEGUI IL LIVE

Placanica - Sindaco Antonio Condemi

San Ferdinando - Sindaco Gianluca Gaetano

San Lorenzo - Sindaco Giuseppe Floccari

San Procopio - Sindaco Francesco Posterino

Staiti - Sindaco Giovanna Pellicanò

Terranova Sappo Minulio - Ettore Tigani; Carmelo Votano

Varapodio - Sindaco Orlando Fazzalari

Villa San Giovanni - Sindaco Giusy Caminiti

Gli aggiornamenti LIVE

A Villa San Giovanni seppur a fatica e dopo uno scontro accesissimo tutto interno a Forza Italia, il centrodestra si è unito attorno al nome di Marco Santoro. Il centrosinistra guidato dal Pd ha indicato Filippo Bellantone quale candidato a sindaco non senza registrare mal di pancia nella base villese. Outsider nella competizione in riva allo Stretto è la civica Giusy Caminiti. Giornalista molto nota in città sta attirando su di sé forze civiche e dell’associazionismo, ma anche l’appoggio dell’Udc.

A Bagnara infine la sfida a due è già confermata da tempo, da un lato il vicesindaco uscente ed esponente di Forza Italia Mario Romeo e, dall’altra, Adone Pistolesi che, con una lista civica di centrosinistra ha trovato il favore del Pd locale che ha deciso di schierarsi.

A Caulonia, nella Locride, le procedure di scrutinio nelle sezioni 1 e 2 nel centro storico, si stanno tenendo a porte chiuse. Una decisione, quest'ultima, presa dai presidenti di seggio dopo alcuni problemi di ordine pubblico avvenuti nella giornata di ieri.

A Pami dopo oltre 3mila schede scrutinate il sindaco uscente Giuseppe Ranuccio è lanciato verso la conferma a Palazzo San Nicola già al primo turno. Nella città di Cilea, infatti, sono state scrutinate 3178 schede: Ranuccio 2032 (63,94%), Barone 1038 (32,66%), Ippolito 108 (3,4%)

I sindaci già eletti nel Reggino: Giovanni Verduci a Motta San Giovanni, Antonio Chindemi a Placanica, Francesco Posterino a San Procopio, Giovanna Pellicanò a Staiti, Domenico Romeo a Calanna, Giovanni Mangiameli a Ciminà, a Caraffa del Bianco Stefano Marrapodi, a San Ferdinando Luca Gaetano, Ettore Tigani a Terranova Sappo Minulio, Michele Spadaro a Laganadi, Giuseppe Murdaca ad Antonimina, Giuseppe Floccari a San Lorenzo, Varapodio Orlando Fazzolari.