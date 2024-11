VIDEO | Al voto le città di Corigliano-Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto Uffugo. Seggi aperti fino alle 23, poi via allo scrutinio. Seguiremo lo spoglio in diretta con uno speciale maratona elettorale. Su LaC Tv e sul nostro sito

In Calabria sono quattro le sfide per il secondo turno di ballottaggio in programma per oggi, domenica 9 giugno. Le città impegnate con il ritorno alle urne per l’elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale sono: Corigliano-Rossano, Rende, Gioia Tauro e Montalto Uffugo.

A Corigliano la sfida tra Stasi e Graziano

Corigliano-Rossano, nuova realtà urbana della provincia cosentina che per la prima volta eleggerà i propri organi amministrativi unitari. Nella terza grande città della Calabria sono in corsa Flavio Stasi, forte del 40,7% ottenuto il 26 maggio scorso e Giuseppe Graziano, ex consigliere regionale. Tuttavia, l’invito ai seggi non era stato accolto con entusiasmo. Alle urne si erano recati 42.949 elettori dei 68.875 aventi diritto.

Manna contro Principe, attesa a Rende

A Rende sfida tra aperta tra il sindaco uscente Marcello Manna (31,46%) e l'ex deputato, consigliere regionale ed ex sindaco Sandro Principe (26,48%). La competizione tra i due aspiranti alla fascia tricolore, è stata spietata. Mentre negli ultimi giorni Principe ha raccolto ampi consensi, da parte degli schieramenti degli altri candidati battuti al primo turno, Manna riparte da una spanna di vantaggio e con il 31,46% di preferenze contro il 26,48% raccolto dal suo competitor.

A Gioia confronto tra Alessio e D’Agostino

Gioia Tauro, tra scetticismi e speranze, attende l’esito delle urne e del confronto tra l'ex sindaco Aldo Alessio e Raffaele D’Agostino. Il 26 maggio scorso avevano ricevuto rispettivamente il 44,71% e il 24,53% dei consensi. Due scioglimenti per mafia in 9 anni, l’ultimo dei quali nel 2017, la città aspetta il suo riscatto. Impossibile non prendere in considerazione i segni indelebili che le vicende politiche e non hanno prodotto sul tessuto economico e sociale del comprensorio reggino.

Montalto Uffugo: sarà Caracciolo vs Gravina

Altra città del Cosentino interessata dal ballottaggio è Montalto Uffugo. Qui la sfida a due si concretizza tra Pietro Caracciolo che ha sfiorato l'elezione al primo turno ottenendo il 49,17% e un altro ex, Ugo Gravina fermatosi al 31,18%. La parola, adesso, agli elettori: i seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23.

