All'indomani delle elezioni per il nuovo Parlamento di Strasburgo, ma anche delle amministrative per il rinnovo della guida di importanti comuni italiani, la Fondazione Giacomo Mancini ha organizzato a Cosenza un dibattito a più voci sui temi dell'Europeismo e del Sovranismo, offrendo un'analisi a tutto tondo del complicato momento in cui si dibatte la politica italiana.

Autorevoli relatori

Introdotto da Pietro e Giacomo Mancini, il confronto ha registrato l'intervento dello storico ed editorialista Marco Gervasoni, di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, tra le più note e apprezzate sondaggiste italiane; di Maria Giovanna Maglie, giornalista, saggista, opinionista. Collegato in diretta skype anche l'ex ministro socialista Claudio Signorile. L'iniziativa si è svolta nella corte del Palazzo de Matera storica dimora di Cosenza Vecchia, restituita alla fruizione dopo un importante restauro conservativo. Proprio Alessandra Ghisleri ha provato ad offrire una chiave di lettura dell'estrema instabilità del consenso elettorale. Ecco l'intervista: