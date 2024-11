Le dure parole del coordinamento regionale Fi: “Pd in affanno”

“Qualcuno avvisi l'on Magorno che ha sbagliato epoca storica. Dopo due anni e mezzo pensa ancora di difendersi attaccando Scopelliti. Nel frattempo ha perso tutte le elezioni comunali Troppo scoperto, ingenuo e tatticamente insulso il tentativo”.

!banner!

Lo afferma il coordinamento regionale di Fi, in risposta al segretario del Pd calabrese. "Il tema e' uno - continua Santelli - e l'on Magorno non ha il coraggio di affrontarlo. Il suo Pd, impegnato in una lotta interna senza quartiere, incapace di trovare la quadra fra gli appetiti eccessivi dei suoi, in affanno rispetto ad una totale assenza di politica sceglie con un colpo di mano di bloccare le attivita' del Consiglio regionale. Troppi ambiscono alle cariche istituzionali, troppo complicato fare un consiglio sull'immigrazione, in piu' per Magorno personalmente la difficolta' di conciliare le esigenze del suo Pd e di Oliverio con quelle del suo storico alleato, Gentile. Pertanto, paralisi del Consiglio regionale. Cosa mai accaduta in precedenza . Ha qualcosa da dire in spiegazione di cio' Ernesto Magorno? Purtroppo - prosegue Fi - non ha alcun alibi per scaricare su di noi alcun tipo di corresponsabilita', almeno si assuma le proprie e quelle del suo partito. E continui a fare il segretario del Pd: con lui al timone le nostre vittorie sono certe". (AGI)