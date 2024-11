Filippo Pietropaolo è il nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Catanzaro. Lo ha reso noto la deputata di FdI, Wanda Ferro, segretario della Commissione antimafia e coordinatrice provinciale del partito catanzarese nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato lo stesso Pietropaolo.

«Stiamo completando – ha esordito la Ferro - quel radicamento che sempre nella storia della destra, e di Fratelli d’Italia in particolare, vede donne e uomini sui territori. E’ un giorno importante perché abbiamo designato come coordinatore cittadino del capoluogo di regione una persona che da sempre ci affianca in tante battaglie e in tante conquiste, Filippo Pietropaolo, professionista molto apprezzato e conosciuto anche per i suoi vari importanti ruoli ricoperti nella pubblica amministrazione: Pietropaolo sicuramente – ha sostenuto la parlamentare di FdI - saprà dare, con il coordinamento che poi andrà a costituire, quell’impulso che merita questa città in vista delle tante sfide che la attendono».

A sua volta, Pietropaolo, che in passato è stato per un anno sindaco facente funzioni di Catanzaro, ha affermato: «L’impegno che mi è stato richiesto da parte di Wanda Ferro e che ho accettato con passione è sicuramente gravoso ma anche stimolante ed entusiasmante. Ovviamente, in questa fase saremo molto coinvolti nella gestione della campagna elettorale per le Regionali, ma, con una squadra di persone che sarà presentata in futuro, saremo impegnati anche a dare un supporto e un contributo, se necessario pure critico, all’amministrazione di Catanzaro, con l’obiettivo di avere alle prossime comunali una pattuglia di Fratelli d’Italia molto nutrita, soprattutto nuova e giovane».