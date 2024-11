Nuova infornata di nomine dentro Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni prosegue il suo radicamento sul territorio calabrese con l’indicazione di tre commissari provinciali. A Cosenza il nome del commissario è quello di Luigi Lirangi, a Catanzaro è indicata la parlamentare Wanda Ferro, mentre a Reggio Calabria il nuovo commissario provinciale è il consigliere regionale Alessandro Nicolò.





L’obiettivo del partito è quello di costruire liste solide in vista delle prossime elezioni europee alle quali Giorgia Meloni tiene tantissimo. Un risultato lusinghiero a maggio sarebbe foriero di sviluppi imprevedibili a medio termine. Non è un mistero che la Meloni miri ad aggregare tutte le forze dell’area sovranista e dell’area di destra di Forza Italia che viene considerata ormai sul punto di implodere.



Ma risultati importanti sarebbero determinanti anche per affrontare le trattative ai tavoli per le elezioni regionali e comunali che presto arriveranno. In Calabria in particolare Fratelli d’Italia vorrà avere un ruolo di primo piano sia per le regionali che per le comunali di Reggio. E in riva allo Stretto, infatti, arriva anche la nomina del commissario cittadino individuato nel consigliere comunale Massimo Ripepi. Preambolo della creazione del gruppo consiliare a palazzo San Giorgio.