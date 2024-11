INTERVISTA | L’ex presidente del Consiglio, al Rendano per presentare il suo libro La sfida impopulista, interviene sul mancato impegno del Governo per il Sud

L’onda del malcontento che attraversa l’Italia ma anche gli altri paesi occidentali, non va sottovalutata. Perché mette a repentaglio i cardini fondamentali delle moderne democrazie liberali. Lo dice a chiare lettere Paolo Gentiloni. L’ex presidente del Consiglio è al teatro Rendano di Cosenza per presentare il suo libro La sfida impopulista, edito da Rizzoli, sollecitato dalle domande dei giornalisti Attilio Sabato e Annarosa Macrì, davanti ad una platea nutrita e trasversale.

Un'intesa con l'Europa e l'impegno per Zingaretti

Accompagnato dal consigliere regionale Mimmo Bevacqua, entrambi condividono il percorso di Zona Dem, Gentiloni affronta i temi di maggiore attualità: guarda con preoccupazione alla manovra economica, auspicando che in queste ore possa essere trovata un’intesa con l’Europa mentre sul Partito Democratico si dice pronto ad accettarne la presidenza. «Zingaretti è una novità per quanto riguarda la segreteria nazionale» aggiunge, ribadendo il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Regione Lazio. Sulla sovraesposizione mediatica di Salvini, pensa che un Ministro dell'Interno i problemi debba risolverli e non cavalcarli.

Calabria sedotta e abbandonata

Per Gentiloni poi, la protesta dei precari che ha scosso Lamezia Terme, è il segnale di come non ci siano le condizioni per rispettare gli impegni assunti in particolare dal Movimento Cinquestelle, e che hanno consentito di raccogliere in Calabria ampi consensi elettorali.