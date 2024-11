Evidenziata la necessità di avviare la pulizia delle cunette, dei fossi e dei tombini per evitare disagi con l’arrivo del periodo invernale

Manutenzione delle strade, ecco l’intervento dei giovani Ap a Rende.

“Con l’avvicinarsi dell’inverno vogliamo iniziare a lanciare l’allarme sulla prevenzione di disagi e di allegamenti, dovuti all’omessa manutenzione di pulitura delle cunette, dei fossi e dei tombini, che appunto può causare abbondanti accumuli di acqua piovana sulla sede stradale. Gli utenti della strada, infatti, devono essere sempre messi nella condizione di poter transitare in piena sicurezza. Per tal motivo, è necessario ed urgente provvedere alla loro pulizia, al fine di mantenerli puliti e sgomberi da materiale e deposito di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea.

Visto che la Giunta Manna è troppo presa a fare inaugurazioni varie, peraltro su opere che non le competono, perde di vista anche l’ordinaria manutenzione, con i gravi rischi e pericoli che ne derivano per i cittadini. Ed è per questo che lanciamo l’allarme che ci sono cunette piene di erbaccia, fossi di scolo intasati e tombini otturati e che già con le prime piogge dei giorni scorsi si sono avuti i primi disagi. Invitiamo, dunque, l’assessore Munno a procedere a tali interventi nell’immediato, perché questa è una criticità seria per il territorio e la responsabiltà, in caso di disagi, è sua.

Poi vogliamo ricordare all’assessore Munno che il dosso realizzato a Quattromiglia, su via Verdi, in prossimità della Farmacia Europa, e quello realizzato sulla Ss19 bis, in prossimità della chiesa “San Carlo Borromeo”, son dossi eseguiti non a norma perché carenti di griglie di scolo e tombini di raccolta acqua. Tutto ciò va a mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti che possono incorrere nel fenomeno dell’acqua planning e arreca pericolo anche ai pedoni. Questa è un’altra denuncia fatta da Alternativa Popolare sulle carenze e sulla superficialità di Manna e della sua Giunta”.