In consiglio regionale è stata approvata la legge che riconosce l'importanza del percorso educativo dei giovani affetti da diabete

"Un diabetico che conosce di più la sua malattia, vive più a lungo". Lo diceva un grande diabetologo, Elliot Joslin, che oggi più che mai è di grande attualità. Nella Diabetologia Pediatrica Calabrese da tempo si lavora per far acquisire ai pazienti questa consapevolezza e nei giorni scorsi è stato raggiunto un importante obiettivo.

Approvata la legge n.199

In Consiglio Regionale è stata approvata la Legge n.199/10^ che riconosce l'importanza dei Campi scuola nel percorso educativo dei giovani con diabete prevedendone il finanziamento.





La Regione Calabria si pone così nel gruppo delle Regioni virtuose che hanno legiferato in materia. Non è stato facile, ma la credibilità che la Rete diabetologica pediatrica calabrese è riuscita a guadagnarsi in questi 10 anni di impegno da parte dei vari centri, ha consentito di raggiungere questo risultato.

Il ringraziamento dell'associazione dei giovani con diabete

Grande è stata la soddisfazione dell' associazione giovani con diabete che hanno scritto una lettera di ringraziamento all’amministrazione regionale dove si legge che «I campi scuola rappresentano un momento particolarmente importante nel percorso di educazione terapeutica che, attraverso una maggiore conoscenza della patologia e la condivisione delle esperienze, permette ai ragazzi il progressivo e graduale raggiungimento dell'autonomia nell'autocontrollo e nella gestione della malattia».

I ragazzi acquisendo maggiore autonomia «avranno maggiore fiducia in se stessi» - si legge ancora nella lettera. «Impareranno a operare scelte ed assumere comportamenti adeguati alla corretta gestione di una condizione che, al momento, è destinata ad accompagnare il ragazzo per tutta la vita e che necessita di un ottimale controllo della glicemia per evitare nel tempo le temibili complicanze».

Il primo campo scuola è stato realizzato nel 1925. Oggi è riconosciuto dalle principali istituzioni diabetologiche internazionali e nazionali come momento fondamentale e insostituibile nel processo educativo del paziente con diabete.

L'incontro in Consiglio regionale

Giovedì 4 gennaio nella sede del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, è previsto incontro con il Presidente del Consiglio Regionale, on. Nicola Irto, per la presentazione della Legge al quale parteciperanno i ragazzi, le loro famiglie e le Associazioni del settore calabresi.