Il capogruppo di Forza Italia Nicolò sfida il governatore Oliverio sui tempi per il varo dell’esecutivo. Il consiglio di martedì banco di prova per il governatore e la sua maggioranza.

Il varo della giunta alimenta il dibattito politico. Alza i toni il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Alessandro Nicolò.

“Sorprende – dice l’esponente azzurro in una dichiarazione rilanciata dalle agenzie di stampa – che il presidente della giunta regionale continui ad ignorare lo Statuto della Regione che prescrive un periodo d tempo determinato (dieci giorni dalla sua proclamazione) per la nomina del vicepresidente e degli assessori”.

“La convocazione dell’assemblea e il successivo rinvio al prossimo 20 gennaio evidenziano palesemente lo stato di malessere che serpeggia nella coalizione del centrosinistra, a fronte di urgeni indicazioni di carattere politico amministrativo per riavviare in Calabria percorsi più virtuosi”. Dal canto suo il governatore pare non intenda scomporsi. E nell’attesa della fumata bianca sulla modifica al “milleproroghe” e la designazione del presidente della Regione in veste di commissario ad acta per la sanità, lavora a ritmo serrato per superare lo scoglio della riforma dello Statuto e per arrivare al prossimo consiglio regionale con la sua squadra di governo in tasca. Un banco di prova utile a misurare non solo la forza politica del presidente, ma soprattutto la tenuta della maggioranza che lo sostiene.