Alleati a Roma avversari in Calabria, Andrea Gentile e Carlo Guccione sono i protagonisti dell’ultima puntata di Piazza Parlamento, nuovo talk politico de LaCapitale condotto dal direttore editoriale Alessandro Russo.

Il deputato di Fi e il responsabile Pd della Sanità nel Mezzogiorno hanno risposto su giustizia, sanità passando per infrastrutture e gestione dei fondi del Pnrr.

In merito al caso Tallini entrambi si sono detti garantisti. «La politica non deve commentare le sentenze o usare la giustizia per guerre interne o colpire avversari», ha detto Guccione. Mentre per Gentile esiste un problema di«corto circuito mediatico tra magistratura e organi di informazione».

Il deputato azzurro ha elogiato l’operato di Occhiuto su infrastrutture ed in particolare sulla Ss 106 Jonica «un’assoluta priorità» per i parlamentari calabresi che dovrebbero farvi confluire più fondi possibili. Fondamentale però, ammonisce Guccione, che il governatorelavori con tutte le forze politiche e con i territori per far uscire la Calabria dall’isolamento creando un sistema integrato di trasporto.

La puntata si è conclusa con un commento sulla nuova stagione della sanità non più commissariata. L’invito di Carlo Guccione al presidente della regione è«sburocratizzare» onde evitare rischi di rimandare fondi indietro come avvenuto nelle passate stagioni.