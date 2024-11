Pietro Raso, eletto nella lista della Lega in Consiglio regionale lo scorso 26 gennaio, è decaduto dalla carica di sindaco di Gizzeria (Catanzaro). Lo rende noto lo stesso Raso, che ha inviato un saluto di fine mandato ai suoi concittadini. La sua decadenza è stata dichiarata nell’ultimo Consiglio comunale di Gizzeria, che ha preso atto dell’incompatibilità della carica di sindaco con lo status di consigliere regionale.

«Non vi nascondo – scrive Raso nel saluto ai suoi concittadini - l’emozione che ho provato nel chiudere questo capitolo della mia vita. Ci rivedremo per le vie della nostra amata Gizzeria, che grazie a voi tutti, ho avuto l’onore di rappresentare per due amministrazioni. Un’avventura fantastica che rimarrà con me per sempre. Abbiamo e stiamo investendo in nuove strutture e servizi di qualità per assicurare un futuro migliore alla nostra cittadina. Servirvi - rileva l'attuale consigliere regionale della Lega - è stato il più grande onore della mia vita».

Poi conclude: «Non ho intenzione di fermarmi, sarò accanto a voi da cittadino e da consigliere regionale, con la passione e lo spirito di servizio di sempre. Un invito ai nostri giovani: non smettete di sognare, di guardare lontano, di scrutare l’orizzonte, cercate le vostre risposte interessandovi degli altri e della nostra Gizzeria e della nostra Italia che ha bisogno di voi». Alla guida del Comune di Gizzeria, fino alle prossime elezioni amministrative, è subentrato il vicesindaco, Francesco Argento, nel ruolo di sindaco facente funzioni.