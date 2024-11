VIDEO | In tv, sulle nostre testate web e sui social del gruppo tutti gli aggiornamenti in tempo reale delle elezioni regionali in Calabria

Tutto pronto per la grande maratona elettorale di LaC Tv prevista per domenica 26 gennaio 2020 quando si svolgeranno le elezioni regionali in Calabria. Il network LaC seguirà la sfida tra i quattro candidati alla presidenza: Pippo Callipo, Jole Santelli, Francesco Aiello e Carlo Tansi. In diretta dagli studi di LaC Tv e sul sito web Lacnews24.it seguiremo i sondaggi pre-elettorali, lo spoglio in diretta con gli exit poll e le proiezioni e tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

Conduce il condirettore del tg Pietro Comito. In studio anche il direttore di lacnews24.it Pasquale Motta.



Ospiti e collegamenti in diretta con i nostri corrispondenti nelle segreterie dei candidati. E ancora commenti a caldo, interviste e aggiornamenti in tempo reale. Seguici in diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre e in streaming sulle nostre testate web e sui canali social del network.