Dop l'elezione del presidente Mimmo Tallini si è proceduto a nominare i vice, uno di Fdi per la maggioranza e uno del Pd per l'opposizione. Riempite anche le caselle dei due segretari questori con Filippo Mancuso (Lega) e Graziano Di Natale (Io resto in Calabria)

Dopo il discorso del presidente Mimmo Tallini, si è proceduto alla votazione per i due vicepresidenti. Sono stati 31 i presenti Il vicepresidente di maggioranza è risultato Luca Morrone di Fdi con 14 , mentre per l’opposizione il vicepresidente sarà Nicola Irto con voti 11, così come da accordi che il centrosinistra aveva raggiunto da tempo. Un solo voto per Giuseppe Neri Fdi.

Per completare l’Ufficio di presidenza, infine, l’ultima votazione per eleggere i due segretari questori, uno per la maggioranza e uno per l’opposizione. Il risultato è stato il seguente: Filippo Mancuso per la Lega è stato eletto dal centrodestra con 16 voti , mentre Graziano Di Natale (Io resto in Calabria) con 8 voti è stato eletto dal centrosinistra. Un voto è andato a Tilde Minasi, uno a Giuseppe Neri, mentre 5 sono state le schede bianche

L’Ufficio di presidenza, al completo, è così composto: Presidente Mimmo Tallini (Fi), Vice di maggioranza Luca Morrone (Fdi), Vice di minoranza Nicola Irto (Pd), segretario questo di maggioranza Filippo Mancuso (Lega), segretario questore di minoranza Graziano Di Natale (Io resto in Calabria).