«Sono molto soddisfatto dell’andamento delle riunioni di ieri, mi hanno dato la conferma di quanto il Partito sia forte, coeso e unito, nonostante la gravissima perdita della nostra guida. Forza Italia ha incassato un colpo durissimo, è ovvio. Tuttavia, in questi giorni abbiamo ulteriormente serrato i ranghi, come si suol dire, rafforzando quello spirito di squadra che proprio il presidente Silvio Berlusconi ci ha sempre trasmesso». A dirlo è il coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria, nonché responsabile nazionale per il Sud e vice capogruppo alla Camera, Francesco Cannizzaro, intervenendo dopo le assemblee parlamentari azzurre tenutesi ieri a Roma.

«Di certo, ora più di prima, l’esperienza e la saggezza politica di Antonio Tajani hanno fatto, fanno e faranno la differenza. Del resto, se lo stesso Berlusconi lo ha sempre voluto al suo fianco un motivo ci sarà. E mi pare evidente. Nell’ultimo anno Forza Italia si è rinsaldato e rilanciato, grazie appunto alla conduzione lungimirante anche del nostro vice premier, che adesso guiderà il Partito fino al congresso nazionale. Congresso a cui sono sicuro, arriveremo uniti e compatti».

«Forza Italia ha avviato una riorganizzazione generale, difendendo e portando alti quei valori di anima moderata e liberale che sono fondamentali per la sopravvivenza della coalizione e della maggioranza di Governo. E in quest’ottica, il Sud e la Calabria in particolare riusciranno, ancora una volta, a dare un fondamentale apporto per il definitivo rilancio del partito, sbandierando con orgoglio gli importanti valori che ci ha insegnato il grande leader del centrodestra quale è stato il presidente Silvio Berlusconi»