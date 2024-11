Il presidente del Consorzio di bonifica Jonio catanzarese ritiene l’esponente di Fratelli d’Italia «la presidente giusta per far finalmente risorgere la Calabria»

«Leggo su un'agenzia di stampa della possibilità che Wanda Ferro possa essere la candidata a Presidente della Giunta regionale per la coalizione di centrodestra: condivido e sostengo fortemente questa candidatura». Così il presidente del Consorzio di bonifica Jonio catanzarese, Grazioso Manno.



«Wanda – spiega - Ferro è persona assolutamente competente, leale, sincera, umile, preparata, intelligente, presentabile, affascinante, insomma ha tutte( ma proprio tutte) le qualità per dirigere la nostra Regione e, soprattutto, cambiare finalmente il volto di questa nostra Regione. Sarebbe (sarà) la Presidente giusta per far finalmente risorgere questa nostra Regione, creando sviluppo ed occupazione»



Secondo Manno «in questo momento, Wanda Ferro è la candidata ideale alla Presidenza della Regione. Sono altresì convinto che, con la Sua candidatura a Presidente della Giunta regionale, il centrodestra avrebbe un successo esaltante. Ribadisco: Wanda Ferro Presidente della Giunta regionale della Calabria».