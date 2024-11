Lo ha annunciato lo stesso ex primo cittadino che ha ricevuto la notifica del ministero dell'Interno: «Ho fiducia nella giustizia ma è un comportamento persecutorio»

Il ministero dell’Interno ha richiesto l’incandidabilità dell’ex sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro. A renderlo noto è dalla sua pagina facebook lo stesso Mascaro che precisa che il provvedimento riguarderebbe altri due ex consiglieri comunali.

«Comportamento persecutorio nei miei confronti»

«Ribadisco la mia fiducia nella magistratura – afferma l’ex sindaco decaduto con lo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose - con la certezza che saprà riconoscere la legittimità di cristallino operato e di contrasto continuo alla criminalità testimoniato da 29 mesi di atti, impegno e sacrificio. Ribadisco, altresì, pieno rispetto del concetto etico dello Stato anche nel momento in cui è sempre più palese il comportamento persecutorio tenuto nei miei confronti».

«A chi, non conoscendomi, crede di spegnere così la mia passione ed il mio amore per la mia città – aggiunge - dico che ciò che è immortale supera e sopravvive alle miserie umane; a chi, non conoscendomi, crede che la mia voglia di Giustizia possa essere intimorita o intimidita da atti o provvedimenti iniqui, dico che continuerò a testa alta ad affrontare ogni vicenda certo che la verità trionferà e spazzerà via soprusi e falsità».