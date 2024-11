Così la presidente della Commissione antimafia intervistata a margine dell'incontro a Cosenza per la firma di un protocollo di legalità con l'Unical

I comuni di Cassano e Lamezia vicini allo scioglimento? «Il consiglio dei Ministri deciderà probabilmente questa settimana. Noi della Commissione parlamentare antimafia pensiamo ci siano tutti gli elementi per arrivare alla decisione dello scioglimento». Così la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi, intervistata a margine dell’incontro in Prefettura a Cosenza per la firma di un protocollo di legalità con l’Unical alla presenza del ministro dell’Interno Marco Minnito.

L’intervista realizzata da Salvatore Bruno:

