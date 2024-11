Sollecitato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste anche il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le imprese agricole che hanno subito danni

La Giunta della Regione Calabria, in una riunione d’urgenza convocata subito dopo l’odierna seduta del Consiglio regionale, ha deliberato - su proposta del presidente Roberto Occhiuto - la richiesta al governo nazionale della dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali avversi eventi metereologici degli ultimi giorni.

Con una ulteriore e specifica delibera, riferita ai medesimi eventi, approvata su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, la Giunta ha chiesto inoltre al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le imprese agricole che hanno subito danni.