«Diamo il benvenuto nel centrodestra a Gianluca Callipo, un sindaco ormai ex Pd che ha avuto il coraggio di cambiare direzione e di sconfessare pubblicamente l'operato del governatore Mario Oliverio». Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori dopo l’annuncio del presidente Anci di sostenere Occhiuto alle prossime Regionali.



«L'arrivo di Callipo nel centrodestra – continua il parlamentare azzurro – fortifica ulteriormente una coalizione che, dopo le Provinciali di Vibo e Catanzaro, è destinata a vincere anche le prossime elezioni regionali. Il sindaco di Pizzo ha avuto l'onestà intellettuale di ammettere il fallimento di Oliverio e di prendere le distanze da quella esperienza negativa per dare una mano a uno schieramento che ha tutte le carte in regola per determinare una rinascita della Calabria».





Soddisfazione arriva anche dal consigliere regionale Vincenzo Pasqua: «Sono felice di apprendere del passaggio nel centrodestra del sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, e mi unisco al benvenuto del senatore Giuseppe Mangialavori. Sono certo - conclude l’esponente vibonese a Palazzo Campanella - che Gianluca Callipo saprà contribuire, insieme a tutti noi, alla crescita di un progetto che punta a dare risposte concrete ai problemi della Calabria».