«Questa sera il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato un ordine del giorno a mia firma che impegna la giunta regionale a riproporre l'inserimento all'inferno del DPCM che ricomprende le strade di interesse regionale e le strade da statalizzare anche la SP 522 strada del mare». Così il consigliere regionale della Calabria Michele Mirabello ha commentato la seduta di oggi dell'esecutivo.

In queste ore, su un documento analogo hanno anticipato la propria adesione i sindaci di Joppolo, Spilinga, Ricadi, Tropea, Parghelia, Zambrone, Vibo Valentia e Pizzo, che convocheranno al fine di ottenerne il deliberato favorevole i propri consigli comunali a breve.

Nei prossimi giorni l'adesione al documento sarà proposta altresì ai commissari di Nicotera e Briatico, alla Camera del Commercio, alle organizzazioni sindacali, a Confindustria, al GAL terre vibonesi, al Flag dello stretto, a Confesercenti, a Federalberghi, a tutte le associazioni di categoria alberghiere, alle scuole, ai consorzi ed alle associazioni culturali del territorio.



Tutto ciò al fine di poter coinvolgere su questa proposta un larghissimo partneriato in grado di rafforzare e supportare l'iniziativa al di là di ogni distinzione politica e sociale.

«Sono sicuro che a fronte di una discussione così larga ed aperta - ha dichiarato Mirabello- il governo non potrà non tenere conto della bontà di una operazione politica ed amministrativa che potrà avere effetti positivi diretti o indiretti sulla tenuta dei servizi e della viabilità dell'intero territorio vibonese».