Per rimanere sindaco di Montalto Uffugo, a Pietro Caracciolo è bastato incassare duecento voti in più di quelli ottenuti al primo turno. Ha vinto il ballottaggio con 6.336 preferenze, pari al 63,72%. Ugo Gravina invece, di consensi ne ha presi addirittura trecento in meno rispetto alla giornata del 26 maggio: 3.607 pari al 36,28%. L'alleana dichiarata a mezza bocca con Teresa Lirangi quindi, se possibile, non solo non ha sortito alcun effetto, ma lo ha addirittura danneggiato. Nel corso della notte l'esito delle urne è stato festeggiato con fuochi d'artificio e caroselli di auto. «Siamo pronti per continuare a lavorare» ha detto a caldo Pietro Caracciolo. Ecco l'intervista

LEGGI ANCHE: A Montalto Uffugo sarà Pietro Caracciolo bis: rieletto sindaco

Montalto Uffugo, urne chiuse: Gravina spera nella rimonta su Caracciolo