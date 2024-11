«Ricordo fin da giovanissimo, insieme ad altri ragazzi del mio paese, San Pietro In Guarano, l’avventura attraverso viaggi, spesso anche di fortuna, per poter raggiungere il centro sportivo di Commenda di Rende e poter fare una partita a tennis.

L’impianto sportivo era stato pensato al centro della città con lungimiranza dal sindaco di allora l’On. Francesco Principe.

Ricordo soprattutto l’impegno economico che il Tennis Club Rende ha sostenuto per la costruzione del centro sportivo. Ma allora si ragionava in modo diverso si univano sforzi per convergere insieme su obiettivi comuni per raggiungere finalità sportive e di interessi per la cittadinanza tutta.

La presentazione del bando di finanza di progetto della giunta Manna, inerente la struttura sportiva, mi lascia perplesso e con molti ma molti dubbi.

Ho continuato a frequentare negli anni il Club Sportivo e un dato è incontrovertibile il Tennis Club Rende non è mai venuto meno al suo deliberato statutario quello della promozione dello sport e del Tennis in modo particolare.

Ho sentito in questi pochi anni della gestione Manna alcune voci insistenti provenienti dalla sua maggioranza che miravano a mettere fuori gioco nella gestione del Centro Sportivo il Tennis Club Rende. Pensavo che si trattasse solo di voci insensate e inattendibili. Oggi invece risulta tutto più chiaro e c’è la conferma che si vuole far chiudere una lunga e importante storia sportiva.

Mi auguro che l’Amministrazione Manna possa ravvedersi, correre ai ripari e far prevalere il senso della ragione.

Se così non fosse offriremo il ns. necessario sostegno per la continuazione dell’attività sportiva del Tennis Club Rende che riteniamo una causa nobile e giusta per la città di Rende.

Il Tennis Club Rende deve essere messo nella possibilità di migliorare l’impianto e poter proseguire nella promozione dello sport, partecipare ai campionati a squadre attraverso i propri atleti e portare sempre in alto il nome di Rende».



Piero Buccieri (socio da 40 anni del Tennis Club Rende)