E' quanto dichiarato dal capogruppo di Forza Italia alla Regione Alessandro Nicolò. 'Le carenze di ieri continuano ad essere quelle di oggi'

“Dopo più di un anno di guida di questo governo regionale, nulla è cambiato e le carenze di ieri continuano ad essere quelle di oggi. Così, mentre l’indagine impietosa del quotidiano “Il Sole 24 ore”, relega Reggio Calabria fanalino di coda per qualità della vita, 110 Provincia dello scacchiere nazionale, quello che preoccupa fortemente è la mancanza di riflessione e di spirito di critico”.

E’ quanto afferma il capogruppo di Forza Italia alla Regione Alessandro Nicolò che aggiunge: “La sinergia istituzionale del centro sinistra, dal governo nazionale a quello regione, per arrivare alle amministrazioni locali, avrebbe dovuto dare ben altre risposte ai calabresi, nel segno dell’efficienza e della funzionalità, rispetto alle esigenze e alle emergenze dei territori e alle singole specificità. Incapacità, invece, che sono sotto gli occhi di tutti e che pesano sulle spalle dei calabresi, disegnando tante incompiute, come la Bovalino-Bagnara”.