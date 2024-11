In occasione della Festa dell’Europa, il Partito Democratico promuove, su tutto il territorio nazionale, “Le notti bianche per l’Europa”, da tenersi tra il 9 e il 12 maggio. «Da un lato ci sono i nazionalismi che vogliono distruggere l’Unione Europea, dall’altro ci siamo noi che abbiamo l’ambizione di voler cambiare e rifondare l’Europa, mettendo al centro le persone» precisano in un comunicato aggiungendo: «Coscienti che nessun cittadino europeo, senza una nuova Europa, può avere la possibilità di costruire la propria vita. Il Pd affronta questa sfida con una lista unitaria, aperta alle energie migliori di questo Paese, con più donne che uomini tra le candidature».





Su impulso del segretario provinciale, Luigi Guglielmelli, il Pd di Castrovillari organizza, insieme al Pd di Frascineto e al Pd di Saracena, la Notte bianca per l’Europa, che vedrà la partecipazione di candidati al Parlamento Europeo nelle liste del Partito Democratico, del segretario provinciale e dei segretari di Circolo del Pd, di sindaci e amministratori del territorio e che si concluderà con uno spettacolo di musica dal vivo. La manifestazione territoriale si svolgerà sabato 11 maggio 2019 a Castrovillari, lungo l’isola pedonale di Via Roma, a partire dalle ore 19.00.





Interverranno, in apertura, il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, il sindaco di Frascineto, Angelo Catapano, il sindaco di Saracena, Renzo Russo. La manifestazione proseguirà con l’intervento dei candidati al Parlamento Europeo Geri Ballo e Franco Iacucci, presidente della Provincia di Cosenza. Concluderà il senatore della Repubblica Tommaso Nannicini del Partito Democratico. Dalle 21.30, la serata sarà allietata da un concerto di musica pop-rock a cura del gruppo “Route 106”.