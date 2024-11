Il candidato del centrosinistra Mario Oliverio attacca la presidente facente funzioni Antonella Stasi per le ultime nomine prima del voto. Nomine 'elettorali' che dovranno essere annullate

"E' immorale che nel chiuso del palazzo della regione si lavori affannosamente a affidare incarichi e prebende a fini elettorali" ha dichiarato Oliverio nel corso di un evento a Montalto Uffugo. Non solo le nomine della sanità, già bloccate e annullate dal commissario Pezzi. Ma anche diversi bandi pubblicati sui siti della regione e su quelli degli enti regionali, con cui si elargiranno incarichi e consulenze, e si permetterà ai burocrati regionali di fare carriera, a meno di un mese dalle nuove elezioni regionali, che si celebreranno il 23 novembre.



"La giunta uscente a pochi giorni dalle elezioni sta emanando bandi per posizione organizzative in alcuni dipartimenti della regione - ha spiegato Oliverio - sta assegnando incarichi negli enti in modo clientelare e illegittime. La giunta regionale è in carica solo per la gestione ordinaria, e pertanto per tali nomine si configura un danno erariale che sarà puntualmente segnalato alla Corte dei Conti". "Il giorno dopo il mio insediamento - conclude - annullerò tutte queste nomine illegittime e invierò gli atti alla magistratura ordinaria e contabile".